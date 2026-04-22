<p>Im Kasernenareal wurden im April dieses Jahres Pflegemaßnahmen an einem dicht stehenden Pappelbestand durchgeführt. Diese Pflegemaßnahmen waren laut Gutachten des Technischen Büros Agr. Dott. Valentin Lobis aus Meran notwendig geworden mit dem Ziel, die Förderung der natürlichen Verjüngung über Stockausschläge sowie die ökologische Aufwertung durch das gezielte Belassen von Totholz als wertvolle Habitatstruktur. Dadurch wird die Biodiversität von Insekten, Pilzen, Kleinsäugern und Bodenorganismen nachhaltig erhöht.<\/p><p>Weitere Baumkontrollen im Bereich Kasernenareal\/Kortscherstraße\/Bahnhofstraße haben gezeigt, dass einzelne stark geschädigte oder abgestorbene Bäume zeitnah entfernt werden müssen, wodurch die Verkehrssicherheit zusätzlich gewährleistet und verbessert wird.<\/p><p><em>Die Gemeindeverwaltung<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225796985-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>