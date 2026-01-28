<p>Die Beitragsansuchen der Vereine\/Verbände für die ordentliche und auch jene für die außerordentliche Tätigkeit des Jahres 2026 müssen<strong> innerhalb Donnerstag, 30. April 2026 <\/strong>eingereicht werden.<\/p><ul><li><strong>Digitale Übermittlung der Gesuche:<\/strong><ul><li><em>händisch unterzeichne<\/em><em>te Gesuche (mit Ausweiskopie!):<\/em> an die zertifizierte E-Mail-Adresse (<abbr data-glossar-onr="225312492-669">PEC<\/abbr>) <a href="mailto:schlanders.silandro@legalmail.it" title="">schlanders.silandro@legalmail.it<\/a> oder an die E-Mail-Adresse <a href="mailto:sekretariat@schlanders.it">sekretariat@schlanders.it<\/a><\/li><li><em>digital unterzeichn<\/em><em>ete Gesuche:<\/em> an die zertifizierte E-Mail-Adresse (<abbr data-glossar-onr="225312492-669">PEC<\/abbr>) <a href="mailto:schlanders.silandro@legalmail.it" title="">schlanders.silandro@legalmail.it <\/a>oder an die E-Mail-Adresse <a href="mailto:sekretariat@schlanders.it">sekretariat@schlanders.it<\/a><\/li><\/ul><\/li><li><strong>Abgabe der Gesuche in Papierform: <\/strong><ul><li>im Sekretariat der Gemeinde (Rathaus, 1. Stock), Mo-Fr von 8:30 bis 12:30 Uhr. Unterzeichnete Gesuche mit Ausweiskopie!<strong><br><\/strong><\/li><\/ul><\/li><\/ul><p><strong>Es können nur jene Ansuchen berücksichtigt werden, welche auf den <\/strong><strong>Gesuchsformularen für das Jahr 2026<\/strong><strong> abgefasst und vollständig sowie termingerecht eingereicht werden.<\/strong><\/p><p>Hier finden Sie die Gesuchsformulare zum Herunterladen:<\/p><ul><li><a href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225782665-669&sprache=1">Gesuch um Gewährung und Auszahlung eines ordentlichen Beitrags 2026<\/a><\/li><li><a href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225783011-669&sprache=1">Gesuch um Gewährung eines außerordentlichen Beitrags 2026<\/a><\/li><\/ul><p>Bei Fragen können Sie sich gerne an das Sekretariat der Gemeinde wenden: <a href="mailto:sekretariat@schlanders.it">sekretariat@schlanders.it<\/a> oder Tel. <a href="tel:+390473737721">+39 0473 737721<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225782547-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>