<p>Es wird die Vergabe der Führung des Schwimmbades (Freibad) samt Bar in Schlanders bekannt gegeben.<\/p><p><strong>Mindestteilnahmebedingungen:<\/strong><br>Eintragung im Verzeichnis der Gastgewerbetreibenden (Schank- und Speisebetrieb) der Handelskammer Bozen.<\/p><p><strong>Beginn und Dauer:<\/strong><br>Die im Betreff genannte Führung des Schwimmbades (Freibad) samt Bar wird für sechs Jahre vergeben.<\/p><p><strong>Letzter Termin für die Interessensbekundung:<\/strong><br>Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse innerhalb 15.12.2025 unter folgender E-Mailadresse mit: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@schlanders.it">info@schlanders.it<\/a><\/p><p><strong>Weitere Informationen:<\/strong><br>Marktgemeinde Schlanders, Sekretariat (1. Stock), Hauptstraße 120, 39028 Schlanders<br>Tel. <a href="tel:+390473737722">+39 0473 737722<\/a>, E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:sekretariat@schlanders.it">sekretariat@schlanders.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225774525-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>