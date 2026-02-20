<p>Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zum Informationsabend zum Thema "Vanguard City Schlanders - Europäische Hauptstadt des kleinen Einzelhandels 2026" eingeladen, welcher am <strong>Donnerstag, 5. März 2026 um 19:30 Uhr in der Aula Magna der WFO Schlanders <\/strong>stattfindet.<\/p><ul><li>Was für einen Preis haben wir in Brüssel eigentlich gewonnen?<\/li><li>Was bedeutet das für Schlanders?<\/li><li>Welche Impulse kann dieses Jahr für unsere Zukunft geben?<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225786493-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>