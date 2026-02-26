<p>Der Kinofilm <strong>DIE SCHULE DES MUTES - RULE BREAKERSER <\/strong>wird am <strong>Dienstag, 10. März 2026 um 20:00 Uhr im Kulturhaus Karl Schönherr<\/strong> gezeigt.<br>Der Chancenbeirat der Marktgemeinde Schlanders lädt in Zusammenarbeit mit dem Kulturhaus Karl Schönherr herzlich ein!<\/p><p>USA 2025, 120 Min.<br>Regie: Bill Guttentag<br>Mit: Nikohl Boosheri, Ali Fazal, Noorin Gulamgaus, Amber Afzali<\/p><p>Der Film erzählt die Geschichte junger Frauen in Afghanistan, die sich entgegen aller Widerstände ihren Platz in der digitalen Welt erkämpfen. Im Zentrum steht Roya Mahboob, die eine IT-Schule gründet, um Mädchen Zugang zu Bildung, Technologie und einer freien Zukunft zu ermöglichen – in einem Umfeld, in dem Mut zur überlebenswichtigen Ressource wird.<br><br>Eintritt frei – kleiner Umtrunk mit Snacks im Anschluss.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225787124-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>