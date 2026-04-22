<p>Es wird die Vergabe der Kegelbahn samt Barbetrieb beim Kulturhaus von Schlanders bekannt gegeben.<\/p><p><strong>Mindestteilnahmebedingungen:<\/strong><br>Eintragung im Verzeichnis der Gastgewerbetreibenden (Schankbetrieb) der Handelskammer Bozen.<\/p><p><strong>Monatsgebühr:<\/strong><br>Für die Überlassung und Führung der Anlage wird unter Berücksichtigung der gängigen Marktlage eine Ausschreibungssumme von mindestens 1.035,00 € (plus MwSt.) monatlich festgesetzt. Der Pachtzins wird jährlich der Inflation auf Landesebene angeglichen.<\/p><p><strong>Dauer:<\/strong><br>Der im Betreff genannte Betrieb wird für neun Jahre vergeben.<\/p><p><strong>Letzter Termin für die Interessenbekundung:<\/strong><br>Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse innerhalb 27.04.2026 unter folgender E-Mailadresse mit: <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@schlanders.it">info@schlanders.it<\/a><\/p><p><strong>Weitere Informationen:<\/strong><br>Marktgemeinde Schlanders, Sekretariat (1. Stock), Hauptstraße 120, 39028 Schlanders, Tel. <a href="tel:+390473737721">+39 0473 737721<\/a>, E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:sekretariat@schlanders.it">sekretariat@schlanders.it<\/a><\/p><p><em>Christine Kaaserer, Bürgermeisterin<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225796919-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>