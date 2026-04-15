Hier finden Sie die Veranstaltungen für Familien, welche von unseren Vereinen und Organisationen im Rahmen des Familienmonats Mai 2026 organisiert wurden:<\/p><p><strong>1. Mai<br>Familienwanderung<\/strong><br>Zeit u. Ort: um 11:30 Uhr Wortgottesdienst in der Prielwiese,<br>anschl. am Festplatz Matscherau buntes Programm für Groß und Klein sowie Angebot an Speisen und Getränken.<br>Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt.<br>Veranstalter: Soziale Mitte der SVP, in Zusammenarbeit mit KVW Ortsgruppe Schlanders<\/p><p><strong>6. Mai<br>Spielstraße mit dem VKE-Spielebus<\/strong><br>Zeit: 14:30-17:00 Uhr<br>Ort: unterer Teil der Grüblstraße<br>Veranstalter: VKE Schlanders<\/p><p><strong>16. Mai<br>Familienausflug Schlinigeralm<\/strong><br>Zeit\/Treffpunkt: 10:00 Uhr in Schlinig – Parkplatz Langlaufzentrum<br>Anmeldung beim Elki Schlanders erforderlich<br>Veranstalter: ELKI Schlanders<\/p><p><strong>16. Mai<br>denk.Mal Festival der Kreativkultur<\/strong><br>Zeit: ab 10:00 Uhr (ganztags)<br>Ort: Gelände der BASIS Vinschgau Venosta<br>Veranstalter: BASIS Vinschgau Venosta<\/p><p><strong>16. Mai<br>Interessanter Nachmittag mit der Bergrettung<\/strong><br>Zeit: ab 14:00 Uhr<br>Ort: Plawennpark<br>Veranstalter: Bergrettungsdienst im AVS Schlanders<\/p><p><strong>22. Mai<br>Frühlingsfest im ELKI-Garten<\/strong><br>Zeit: 14:30–17:00 Uhr<br>Ort: ELKI - Garten<br>Veranstalter: ELKI Schlanders<\/p><p><strong>22. Mai<br>Vortragsabend „Generationenkonflikte lösen"<\/strong><br>Referentin: Gudrun Schgör<br>Zeit: 19:00 Uhr<br>Ort: Haus der Begegnung<br>Veranstalter: KVW und Familienverband<\/p><p><strong>23. Mai<br>Fest der Begegnung<\/strong><br>Zeit: ab 14:00 Uhr<br>Ort: Matscher Au<br>Veranstalter: Kommunikationsverein Vinschgau<\/p><p><strong>23. Mai<br>Familienfilm „Hoppers"<\/strong><br>Zeit: 17:00 Uhr<br>Ort: Kulturhaus Karl Schönherr<br>Veranstalter: Kulturhaus Karl Schönherr