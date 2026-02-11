<p>Wir informieren:<\/p><ul><li>dass es in Schlanders am Tag des "Schlonderser Foschingsumzugs", und zwar am <strong>14. Februar 2026, von 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr<\/strong><strong>, verboten ist,<\/strong> im Umkreis von 300 Metern vom Veranstaltunsgort auf öffentlichen und öffentlich zugänglichen Flächen alkoholische Getränke jeglicher Art oder Zusammensetzung zu konsumieren oder mitzuführen;<\/li><li>dass es in Schlanders während der gesamten Faschingszeit <strong>zwischen dem 12. und dem 17. Februar 2026 verboten ist,<\/strong> Sprühschäume in Dosen jeglicher Art sowie andere Produkte zu verwenden, die geeignete sind, andere Personen zu beschmutzen oder zu belästigen oder öffentliches und privates Eigentum zu beschädigen.<\/li><\/ul><p>Unter folgenden Links zu unserer Amtstafel (dort unter "Anordnungen") finden Sie die diesbezüglichen Anordnungen der Bürgermeisterin:<\/p><p><a href="https:\/\/www.schlanders.it\/de\/amtstafel">Anordnung Nr. 8 vom 05.02.2026 (Verbot von Konsum und Mitführen von alkoholischen Getränken)<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.schlanders.it\/de\/amtstafel">Anordnung Nr. 9 vom 05.02.2026 (Verbot der Verwendung von Sprühdosen mit Rasierschaum und anderen Schaumarten während der Faschingszeit 2026)<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225784994-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>