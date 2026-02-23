<p><strong>Am Samstag, 28. Februar 2026 findet um 11:00 Uhr in der Kapelle des Bürgerheimes "St. Nikolaus von der Flüe" in Schlanders eine Gedenkmesse für Robert Scherer statt. <\/strong><\/p><p>Die eindrucksvollen Wandmalereien in der Kapelle des Bürgerheimes stammen von Robert Scherer, dessen Ursprungsgemeinde Schlanders ist. Er wurde am 7. Juni 1928 in Kortsch geboren und ist am 11. Jänner 2026 verstorben. Zuletzt war er in Meran wohnhaft. Scherer war einer der bedeutendsten Südtiroler Künstler der Nachkriegszeit.<\/p><p>Die Marktgemeinde Schlanders und das Bürgerheim "St. Niklaus von der Flüe" laden herzlich zur Gedenkmesse ein!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225786684-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>