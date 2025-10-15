<p>Die Gemeindeverwaltung gibt bekannt, dass für die Zuweisung von gefördertem Bauland in der Erweiterungszone "Pichlacker" in der Fraktion Vetzan eine neue Rangordnung erstellt wird. Interessierte können <strong>bis zum 15.12.2025<\/strong> das entsprechende Gesuch im Gemeindeamt für Raumordnung und Bauwesen hinterlegen.<br>Voraussetzung für eine eventuelle Berücksichtigung ist, dass die Interessierten die Kriterien für die Zuweisung von gefördertem Bauland erfüllen.<\/p><p>Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne unter der Telefonnummer <a href="tel:+390473737730" target="_self">+39 0473 737730<\/a> kontaktieren.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225769333-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>