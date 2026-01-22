<p><em>Freunde treffen, es sich gut gehen lassen, richtig cool drauf sein, Interessantes erfahren, einen tollen Sommer erleben, nie Langeweile haben ...<\/em><\/p><p><strong>Alle Angebote für den Kinder- und Jugendsommer 2026 finden Sie (dieses Jahr bis spätestens Mitte Februar) hier: <\/strong><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.schlanders.it\/familie"><strong>www.schlanders.it\/familie<\/strong><\/a>.<\/p><p>Im Namen der Gemeindeverwaltung danke ich allen Organisatoren herzlich für ihre wertvollen Angebote und ihren Einsatz für unsere Kinder und Jugendlichen.<\/p><p>Hinweis: Die Kosten und Gebühren für die Teilnahme an den Sommeraktivitäten werden von den einzelnen Veranstaltern\/Organisatoren festgelegt. Daher ergeben sich unterschiedliche Preise.<\/p><p>Ich wünsche allen einen schönen und erlebnisreichen Sommer!<\/p><p><em>Kunhilde von Marsoner, Familienreferentin<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225780483-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>