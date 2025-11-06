<p>Die Marktgemeinde Schlanders hat vor Kurzem die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für dich bestimmte Karte“) schriftlich informiert. Ab heute und bis einschließlich 31.12.2025 kann die Liste der Begünstigten der Karte zudem eingesehen werden. Man kann also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer, hier nachsehen ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht: <\/p><p>Liste der Begünstigten: <\/p><p>INPS-ISEE-2025-04043564P-00<br>INPS-ISEE-2025-06768093Z-00<br>INPS-ISEE-2025-07781033N-00<br>INPS-ISEE-2025-09457683K-00<br>INPS-ISEE-2025-09696766D-00<br>INPS-ISEE-2025-05290514P-00<br>INPS-ISEE-2025-06169610N-00<br>INPS-ISEE-2025-06871935Z-00<br>INPS-ISEE-2025-02744666F-00<br>INPS-ISEE-2025-01123155M-00<br>INPS-ISEE-2025-09717387K-00<br>INPS-ISEE-2025-02078561N-00<br>INPS-ISEE-2025-10780357E-00<br>INPS-ISEE-2025-02009851G-00<br>INPS-ISEE-2025-07684005Q-00<br>INPS-ISEE-2025-10538848X-00<br>INPS-ISEE-2025-04418334C-00<br>INPS-ISEE-2025-07421839L-00<br>INPS-ISEE-2025-07039221H-00<br>INPS-ISEE-2025-06303835W-00<br>INPS-ISEE-2025-00627217G-00<br>INPS-ISEE-2025-06377137L-00<br>INPS-ISEE-2025-06125541H-00<br>INPS-ISEE-2025-03850096E-00<br>INPS-ISEE-2025-08034968I-00<br>INPS-ISEE-2025-03372447Q-00<br>INPS-ISEE-2025-05256044P-00<br>INPS-ISEE-2025-06377147F-00<br>INPS-ISEE-2025-03136635C-00<br>INPS-ISEE-2025-01494354Q-00<br>INPS-ISEE-2025-02078651N-00<br>INPS-ISEE-2025-08097787J-00<br>INPS-ISEE-2025-04736281E-00<br>INPS-ISEE-2025-04807878K-00<br>INPS-ISEE-2025-03038667O-00<br>INPS-ISEE-2025-04986571S-00<br>INPS-ISEE-2025-07814958K-00<br>INPS-ISEE-2025-10665798K-00<br>INPS-ISEE-2025-09595862M-00<br>INPS-ISEE-2025-07466602E-00<br>INPS-ISEE-2025-08097781S-00<br>INPS-ISEE-2025-02469078V-00<br>INPS-ISEE-2025-07814884S-00<br>INPS-ISEE-2025-07289796T-00<br>INPS-ISEE-2025-05117147P-00<br>INPS-ISEE-2025-00811217J-00<br>INPS-ISEE-2025-07814994K-00<br>INPS-ISEE-2025-07720017H-00<br>INPS-ISEE-2025-10533971N-00<br>INPS-ISEE-2025-06794673K-00<br>INPS-ISEE-2025-07781036R-00<br>INPS-ISEE-2025-03926852F-00<br>INPS-ISEE-2025-00153603M-00<br>INPS-ISEE-2025-09837913S-00<br>INPS-ISEE-2025-02388820E-00<br>INPS-ISEE-2025-08880807Z-00<br>INPS-ISEE-2025-02974395Z-00<br>INPS-ISEE-2025-05229930Q-00<br>INPS-ISEE-2025-04298634V-00<br>INPS-ISEE-2025-03692584X-00<br>INPS-ISEE-2025-00820410Y-00<br>INPS-ISEE-2025-06726919S-00<\/p><p>Für allfällige Fragen können Sie sich gerne an Frau Gudrun Warger, Kabinettsbüro, Rathaus 1. Stock, Tel. <a href="tel:+390473737727">+39 0473 737727<\/a>, wenden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225772381-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>