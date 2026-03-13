<p>Am 15. März 2026 wird eine Fassadenseite des Kulturhauses Karl Schönherr von 19:00 bis 21:00 Uhr lila beleuchtet sein.<\/p><p>Seit 2011 gilt der 15. März in ganz Italien als „Giornata nazionale del fiocchetto lilla” (Nationaler Tag der "Lila Schleife") und ist <strong>den Essstörungen gewidmet.<\/strong><\/p><p>In vielen italienischen Städten werden an diesem Tag Gebäude oder Denkmäler in Lila beleuchtet, um das Thema Essstörungen sichtbar zu machen.<\/p><p>Auf Veranlassung der Fachstelle Essstörungen (INFES) des Forums Prävention in Bozen beteiligen sich auch einige Südtiroler Gemeinden, darunter Schlanders, indem sie ein öffentliches Gebäude lila beleuchten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225789611-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>