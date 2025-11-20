<p>Die Kulturreferentin gibt bekannt, dass demnächst der Verwaltungsrat des Kulturhauses Karl Schönherr neu bestellt wird. Wer an einer Mitarbeit interessiert ist, kann sich noch bis 27. November 2025 melden bei:<\/p><p>Kunhilde von Marsoner<br>Tel. <a href="tel:+393408048392">+39 340 8048392<\/a><\/p><p>E-Mail <a data-fr-linked="true" href="mailto:kunhilde.vonmarsoner@schlanders.it">kunhilde.vonmarsoner@schlanders.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225774813-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>