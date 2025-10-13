<p>In Kürze wird mit dem Bau der Wohnungen mit Preisbindung im Marillenanger begonnen! Die Fertigstellung ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. <\/p><p>Es sind noch schöne Wohnungen verschiedener Typologien (2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen) zu sehr interessanten Preisen verfügbar.<\/p><p>In Schlanders wohnhafte oder arbeitende Personen können vom 15. Oktober bis zum 15. Dezember 2025 um Aufnahme in die Rangliste für die Wohnungen mit Preisbindung ansuchen.<\/p><p><strong>Nähere Informationen<\/strong> erteilt die Arche im KVW unter 0471 061300 oder <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@arche-kvw.org">info@arche-kvw.org<\/a><\/p><p><em>Die Gemeindeverwaltung<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225766852-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>