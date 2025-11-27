<p>Diese Gemeindeverwaltung erstellt eine Rangordnung für die befristete Anstellung<\/p><ul><li><strong>eines Kochs\/einer Köchin, 4. Funktionsebene.<\/strong><strong><br><\/strong><\/li><\/ul><p>Sie sind interessiert? Dann können Sie bis<strong> Montag, 15. Dezember 2025, 12:00 Uhr, <\/strong>Ihr Ansuchen einreichen. Hier finden Sie die <a href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225775815-669&sprache=1" target="_self">Kundmachung mit Gesuchsvorlage<\/a><\/p><p>Weitere Infos erhalten Sie im Personalamt, Tel. <a href="tel:+390473737748">+39 0473 737748<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225775808-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>