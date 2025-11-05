<p>Am Donnerstag, 13. November 2025 findet um 18:00 Uhr im Rathaus von Schlanders eine Sitzung des Gemeinderates statt. <strong>Die Sitzung ist öffentlich zugänglich, kann aber auch über "Livestream" mitverfolgt werden: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro">https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro<\/a><\/strong><\/p><p>Tagesordnung: <\/p><ol><li>Mitteilungen der Bürgermeisterin<\/li><li>Anfragen<\/li><li>Bericht über die Tätigkeit des Vereins „BASIS“<\/li><li>Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 18.09.2025<\/li><li>Ratifizierung des Dringlichkeitsbe-schlusses des Gemeindeausschusses Nr. 505 vom 14.10.2025 betreffend die Genehmigung der 8. Bilanzänderung am Haushaltsvoranschlag des Finanzjahres 2025<\/li><li>Genehmigung der 9. Bilanzänderung am Haushaltsvoranschlag des Finanzjahres 2025<\/li><li>Auflösung der Schlandraun Konsortial GmbH und Versetzung der Gesellschaft in die Liquidationsphase<\/li><li>Ernennung des Klima- und Energieteams im Rahmen des Klimaplans<\/li><li>Allfälliges<\/li><\/ol><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225772478-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>