<p>Am Donnerstag, 18. Dezember2025 findet um 18:00 Uhr im Rathaus von Schlanders eine Sitzung des Gemeinderates statt. <strong>Die Sitzung ist öffentlich, <\/strong><strong>kann aber auch als Echtzeitübertragung ("Livestream") mitverfolgt werden: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro">https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro<\/a><\/strong><\/p><p>Tagesordnung: <\/p><ol><li>Mitteilungen der Bürgermeisterin<\/li><li>Anfragen<\/li><li>Tätigkeitsbericht Verwaltungsrat Kulturhaus<\/li><li>Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 13.11.2025<\/li><li>In-House-Beauftragung der Fa. Südtiroler Einzugsdienste AG (SEDAG) zu den Tätigkeiten der Eintreibung von steuerlichen und nicht steuerlichen öffentlichen Einnahmen und der technologischen Vermittlung pagoPA - Genehmigung der neuen Tarife für die Dienstleistung der Zwangseintreibung sowie der technologischen Vermittlung "pagoPA" ab 01.01.2026<\/li><li>Abänderung der Vereinbarung zur Führung von gemeinsamen Diensten mit der Gemeinde Martell<\/li><li>Einsetzung einer Kommission zur Zuweisung und Betreuung der Wohnungen in der Seniorenresidenz<\/li><li>Einsetzung einer Kommission zur Zuweisung und Betreuung der Altenwohnungen<\/li><li>Ernennung des Verwaltungsrates des Kulturhauses "Karl Schönherr"<\/li><li>Ernennung des Rechnungsprüfers der Marktgemeinde Schlanders für die Dreijahrsperiode 2026-2028<\/li><li>Behandlung des Beschlussantrages der Liste "Süd-Tiroler Freiheit" vom 29.10.2025 zum Thema: Einführung eines Gestaltungsbeirates auf Ortsebene in beratender Funktion<\/li><li>Grundsatzdiskussion über die Festsetzung der Tarife der Gemeindesteuern und Gebühren für das Jahr 2026 (GIS, IRPEF-Zuschlag, Schulausspeisung, Kindergarten, Kinderbetreuung-Kitas, Müll, Trink- und Abwasser, Vermögensgebühr, Aufenthaltssteuer, Friedhof, Sekretariatsgebühren, Parkgebühren, Wertstoffhof usw.)<\/li><li>Allfälliges<\/li><\/ol><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225777172-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>