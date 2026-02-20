<p>Am Freitag, 27. Februar 2026 findet um 18:00 Uhr im Rathaus von Schlanders eine Sitzung des Gemeinderates statt. <strong>Die Sitzung ist öffentlich zugänglich, <\/strong><strong>kann aber auch in Echtzeitübertragung ("Livestream") mitverfolgt werden: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro">https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro<\/a><\/strong><\/p><p>Tagesordnung: <\/p><ol><li>Mitteilungen der Bürgermeisterin<\/li><li>Anfragen<\/li><li>Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 18.12.2025<\/li><li>Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 29.12.2025<\/li><li>Genehmigung der Verordnung zur Regelung des Parkens, des Campierens und anderer Formen von Übernachtungen<\/li><li>Abänderung der Verordnung über die Vermögensgebühr für Konzessionen, Ermächtigungen oder Werbemaßnahmen und über die Vermögensgebühr für Konzessionen für Besetzungen auf Märkten<\/li><li>Abänderung der Verordnung über die Gemeindesteuer - GIS<\/li><li>Außeretatmäßige Verbindlichkeiten: Anerkennung der Rechtmäßigkeit gemäß Art. 194 Abs. 1 Buchst. e) des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267\/2000<\/li><li>Allfälliges<\/li><\/ol><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225786454-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>