<p>Am Donnerstag, 26. März 2026 findet um 18:00 Uhr im Rathaus von Schlanders eine Sitzung des Gemeinderates statt. <strong>Die Sitzung ist öffentlich zugänglich, <\/strong><strong>kann aber auch in Echtzeitübertragung ("Livestream") mitverfolgt werden: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro">https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro<\/a><\/strong><\/p><p>Tagesordnung: <\/p><ol><li>Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 27.02.2026<\/li><li>Genehmigung des Projektleitdokuments (DIP) betreffend den Abbruch der Kasernen<\/li><li>Genehmigung der 1. Bilanzänderung am Haushaltsvoranschlag des Finanzjahres 2026<\/li><li>Allfälliges<\/li><\/ol><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225790435-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>