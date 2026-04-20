<p>Am Donnerstag, 30. April 2026 findet um 18:00 Uhr im Rathaus von Schlanders eine Sitzung des Gemeinderates statt. <strong>Die Sitzung ist öffentlich zugänglich, <\/strong><strong>kann aber auch in Echtzeitübertragung ("Livestream") mitverfolgt werden: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro">https:\/\/www.youtube.com\/@schlanders-silandro<\/a><\/strong><\/p><p>Tagesordnung: <\/p><ol><li>Vorstellung des Jahresabschlusses 2025 durch den Präsidenten der Fernheizwerk GmbH Schlanders<\/li><li>Vorstellung des Projekts der Tennisinfrastruktur<\/li><li>Mitteilung der Bürgermeisterin<\/li><li>Anfragen<\/li><li>Behandlung des Beschlussantrages der "Bürgerliste Schlanders" vom 24.03.2026 zum Thema: Erarbeitung eines Gesamtprojektes zur Neugestaltung des Kasernenareals<\/li><li>Behandlung des Beschlussantrages der "Bürgerliste Schlanders" vom 24.03.2026 zum Thema: Einsetzung einer Arbeitsgruppe "Kasernenareal Schlanders"<\/li><li>Behandlung der Anfrage der "Bürgerliste Schlanders" vom 02.04.2026 zum Thema: Kosten für den bisherigen Abbruch der Palazzina Comando am Kasernenareal Schlanders<\/li><li>Genehmigung des Protokolls der Ratssitzung vom 26.03.2026<\/li><li>Ausbau der Tennisinfrastruktur für die ganzjährige Nutzung: Genehmigung des Ausführungsprojektes in verwaltungs-technischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht<\/li><li>Genehmigung einer Abänderung der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates<\/li><li>Ernennung der Rechnungsrevisoren der Abschlussrechnung für die Eigenverwaltungen Schlanders, Kortsch, Göflan und Vetzan für das Jahr 2025<\/li><li>Genehmigung der Abschlussrechnungen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Schlanders für das Finanzjahr 2025<\/li><li>Genehmigung der Abschlussrechnung sowie der Erfolgs- und Vermögensrechnung der Marktgemeinde Schlanders für das Finanzjahr 2025<\/li><li>Genehmigung der 2. Bilanzänderung am Haushaltsvoranschlag des Finanzjahres 2026<\/li><li>Umbildung des Gemeindeausschusses durch die Ersetzung eines Gemeindereferenten<\/li><li>Allfälliges<\/li><\/ol><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225796529-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>