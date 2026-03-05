<p>Lust auf ein Praktikum im öffentlichen Dienst?<\/p><p>Wir bieten auch diesen Sommer Schülern\/Schülerinnen und Studenten\/Studentinnen die Möglichkeit eines Ausbildungs- und Orientierungspraktikums in folgenden Strukturen:<\/p><ul><li>1 Praktikumsplatz in der Bibliothek Schlandersburg (Vollzeit)<\/li><li>2 Praktikumsplätze im Gemeindebauhof Schlanders (Vollzeit)<\/li><li>2 Praktikumsplätze im Freibad Schlanders (Vollzeit).<\/li><\/ul><p><strong>Die Gesuche müssen innerhalb Freitag, 20. März 2026 - 12:00 Uhr bei dieser Gemeindeverwaltung eingereicht werden.<\/strong><\/p><ul><li><a href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225788059-669&sprache=1">Bekanntmachung mit Gesuchsvorlage Sommerpraktikum 2026<\/a><\/li><\/ul><p>Weitere Informationen sind im Personalamt der Gemeinde Schlanders erhältlich: Tel: <a href="tel:+390473737748">+39 0473 737748<\/a>.<\/p><p><em>Die Gemeindeverwaltung<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225788057-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>