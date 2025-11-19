<p>Der Beirat für Chancengleichheit der Marktgemeinde Schlanders, der Pfarrgemeinderat und die Pfarreien des Dekanates von Schlanders organisieren zusammen mit der Katholischen Frauenbewegung der Diözese Bozen-Brixen (kfb) eine Baumaktion anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen mit Beginn am 25. November 2025.<\/p><p>Am 25. November werden die drei Bäume auf dem Platz vor der Sparkasse mit roten Stoffstreifen bandagiert. Die Bandagen versinnbildlichen die seelischen und körperlichen Verletzungen, die Frauen daheim, bei der Arbeit und auf der Straße zugefügt werden. Für die 21-jährige Celine waren diese tödlich. Unfassbar ist nach wie vor die grauenvolle Tat. Umso mehr ist es allen, die Celine gekannt, geschätzt und geliebt haben, ein Bedürfnis, für sie in Schlanders einen bleibenden Ort der Erinnerung zu schaffen.<\/p><p>Am 29. November wird im Plawenn-Park ein weiterer Baum umwickelt, der bleibend an sie erinnern soll. An den Ästen werden einige für sie bedeutsame Symbole aufgehängt. Die Schüler:innen des Berufsbildungszentrums Schlanders haben eine Metallsäule gefertigt, auf die das Gedicht gestanzt wird, das Celins Freundin Hanna für sie geschrieben hat. Diese wird unter dem Baum zum ehrenden Andenken an Celine Frei Matzohl aufgestellt. <\/p><p><strong>Zeitplan:<\/strong><\/p><p><em><strong>Dienstag, 25. November:<\/strong><\/em> <br>Bandagieren der Bäume (Annamarie Huber (kfb), unterstützt von Tanja Frei Alber, der Mutter von Celine).<br><em><strong>16:00 Uhr<\/strong><\/em> Eröffnung der Bauminstallation in Anwesenheit der Bevölkerung und von Vertretungen der kfb, Pfarreien des Dekanates und der Gemeinde Schlanders.<br>Grußworte kfb Irene Vieider, Pfarrei P. Mathew Kozhuppakalam, Gemeinde Kunhilde von Marsoner. Aktion: Vorlesen und Aufhängen der erklärenden Tafeln. Der mittlere Baum erhält die Aufschrift „Für Celine“.<\/p><p><em><strong>Samstag, 29. November:<\/strong><\/em><br>Bandagieren eines Baumes (Annamarie Huber (kfb) und Tanja Frei) im Plawenn-Park. Aufhängen der Symbole, Errichten der Gedenksäule –<br><em><strong>18:30 Uhr:<\/strong><\/em> feierliche Einweihung der Gedenksäule durch Dekan P. Mathew Kozhuppakalam (Grußworte Gemeinde Kunhilde von Marsoner, kfb, Vorlesen des Gedichtes)<br><em><strong>19:00 Uhr:<\/strong><\/em> Gedenkgottesdienst für Celine Frei Matzohl in der Pfarrkirche von Schlanders<\/p><p><em>Kunhilde von Marsoner, Vorsitzende des Chancenbeirates der Marktgemeinde Schlanders<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225774307-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>