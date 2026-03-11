<p>Diese Gemeindeverwaltung beabsichtigt, eine Stelle als <strong>Verwaltungsassistent\/in<\/strong> (6. Funktionsebene, Vollzeit) mit befristetem Vertrag zu besetzen.<\/p><p>Die Ansuchen können bis<strong> Montag, 16. März 2026 - 12:00 Uhr, <\/strong>eingereicht werden. <\/p><p>Hier finden Sie folgende Unterlagen: <a href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225789115-669&sprache=1">Kundmachung mit Gesuchsvorlage<\/a><\/p><p>Weitere Infos erhalten Sie im Personalamt, Tel. <a href="tel:+390473737748">+39 0473 737748<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225789117-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>