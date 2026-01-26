<p>Werte Bürgerinnen und Bürger von Schlanders,<\/p><p>Robert Scherer, einer der bedeutendsten Südtiroler Künstler der Nachkriegszeit, ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Er wurde 1928 in Kortsch geboren und war zuletzt in Meran wohnhaft. Die Marktgemeinde Schlanders wird ihn in ehrender Erinnerung behalten.<\/p><p>Am 28. Jänner werde ich mit einer Delegation aus Schlanders an der Endauslosung des Siegerprojekts "European Capitals of Small Retail (EcoSR)" in Brüssel teilnehmen.<\/p><p>Es handelt sich um eine Ausschreibung der EU, in deren Rahmen Projekte zur Belebung des Einzelhandels und des Dorflebens eingereicht werden konnten. Schlanders hat ein gemeinsames Projekt in Zusammenarbeit zwischen dem Handels- und Dienstleisterverband „hds“, dem Tourismusverein Schlanders-Laas, der BASIS Vinschgau Venosta und der Marktgemeinde Schlanders erarbeitet und eingereicht.<\/p><p>Wir sind stolz darauf, dass das Schlanderser Projekt unter den ersten drei Finalisten ist und wir es in Brüssel nochmal vorstellen dürfen, bevor die Jury ihre Entscheidung trifft.Natürlich hoffen wir auf einen Sieg des Schlanderser Projektes in Brüssel!<\/p><p>In der Gemeinderatssitzung vom 29. Dezember wurden der Haushaltsvoranschlag und das Einheitliche Strategiedokument für die Jahre 2026-2028 genehmigt.<\/p><p><br><\/p><p><em>Christine Kaaserer,<\/em> <em>Bürgermeisterin<\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.schlanders.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218864897&detailonr=225233378-669">zum Artikel der Gemeinde<\/a>