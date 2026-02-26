<p>Ganz aktuell haben wir heute die Nachricht bekommen, dass wieder Betrüger ihr Unwesen treiben. Es sind italienische Nummern,<strong> die behaupten, Carabinieri zu sein<\/strong> und verlangen den Zugriff auf euren Computer. Auf keinen Fall zulassen, bitte meldet jeden Anruf direkt bei den Carabinieri. Die aktuellen Betrugs-Handynummern, die uns genannt wurden, sind:<\/p><p>- <strong>379 3362838 und 344 4371852 sowie die Festnetznummer 0471 331XXX<\/strong> - eine Nummer, die scheinbar von den Carabinieri ist, aber dies ist nicht korrekt.<\/p><p>Auf keinen Fall den Zugriff auf das Handy, Computer sowie Online-Banking zulassen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.welsberg-taisten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102463&detailonr=225787128-563">zum Artikel der Gemeinde<\/a>