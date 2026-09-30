<p>Brustkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. Eine frühzeitige Erkennung kann entscheidend für den Behandlungserfolg sein. Aus diesem Grund laden die Abteilungen Radiologie und Gynäkologie des Krankenhauses Bruneck zu zwei Informationsabenden zum Thema Brustkrebsvorsorge ein.<br><br>Interessierte erhalten aus erster Hand Informationen über Vorsorgemaßnahmen, moderne Diagnoseverfahren sowie aktuelle Therapiemöglichkeiten bei Brustkrebs. Darüber hinaus stehen Expertinnen und Experten für Fragen zur Verfügung.<br><br><strong>Referentinnen und Referenten:<\/strong><\/p><ul><li>Primar Dr. Martin Karner und Dr.in Helga Winding (Radiologie)<\/li><li>Primar Dr. Herbert Hanni und Dr.in Angela Graziano (Gynäkologie<\/li><\/ul><p>Die Krankenpflegerinnen für Brustgesundheit, Heidi Niederkofler und Petra Kirchler, präsentieren zudem Brustmodelle zum Tasten und geben praktische Einblicke in die Bedeutung der Früherkennung.<br><br><strong>Termine:<\/strong><\/p><ul><li>Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 19:30 Uhr im Großen Hörsaal (−1) des Krankenhauses Bruneck<\/li><li>Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 19:30 Uhr in der Aula der Mittelschule Toblach<\/li><\/ul><p>Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen..<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.welsberg-taisten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102463&detailonr=225826770-563">zum Artikel der Gemeinde<\/a>