<p>Die Gemeindeverwaltung teilt mit, dass die Container für Grünschnitt (Gras, Laub, Blumen) in Taisten beim Streulager und in Welsberg bei der Einfahrt zum Recyclinghof nur mehr bis Freitag, 06.11.2026 dort stehen werden und dann entfernt werden. Sollte sich keine andere übergemeindliche Lösung finden, werden die Container für Grünschnitt im Frühjahr 2027 wieder dort aufgestellt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.welsberg-taisten.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219102463&detailonr=225827481-563">zum Artikel der Gemeinde<\/a>