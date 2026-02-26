<p>In letzter Zeit häufen sich Betrugsfälle, bei denen Betrüger:innen sich telefonisch als Carabinieri ausgeben. Die Anrufer:innen nutzen dabei italienische Handy- und Festnetznummern und fordern den Zugriff auf Ihren Computer – angeblich für Ermittlungen oder Sicherheitsüberprüfungen.<\/p><p><strong>Wichtig:<\/strong><\/p><ul><li>Geben Sie niemals Zugriff auf Ihren Computer oder persönliche Daten an unbekannte Anrufer:innen weiter!<\/li><li>Beenden Sie das Gespräch sofort und notieren Sie sich die angerufene Nummer.<\/li><li>Melden Sie den Vorfall umgehend an die Carabinieri Sterzing unter der offiziellen Nummer 0472\/726331<\/li><\/ul><p>Die echten Carabinieri oder andere Sicherheitsbehörden werden niemals per Telefon Zugriff auf Ihren Computer verlangen.<\/p><p>Bei Fragen oder Unsicherheiten steht die Stadtpolizei Sterzing gerne zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225787151-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>