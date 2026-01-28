<p>In einer Gasse im Stadtgebiet von Sterzing kam es kürzlich zu einem Brand. Die Brandspuren auf dem Pflaster sind deutlich sichtbar. Ein noch glimmender Zigarettenstummel entzündete dort gelagerte Kartone, die für die Müllsammlung bereitgestellt waren.<\/p><p>Dieser Vorfall zeigt, dass bereits kleine Unachtsamkeiten schwerwiegende Folgen haben können. Brände gefährden Menschen, Gebäude und das historische Stadtbild. Besonders in engen Gassen und bei der Lagerung von brennbarem Material kann sich Feuer rasch ausbreiten.<\/p><p>Die Gemeinde Sterzing bittet daher alle Bürgerinnen, Bürger und Gäste eindringlich um größte Vorsicht:<\/p><ul><li>Zigarettenstummel niemals achtlos wegwerfen<\/li><li>Nur vollständig erloschene Stummel entsorgen<\/li><li>In Bereichen mit gelagertem Müll oder Kartonmaterial besonders aufmerksam sein<\/li><\/ul><p>Gemeinsam können wir dazu beitragen, unsere Stadt sicher zu halten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225783014-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>