<p>Die Gemeindeverwaltung von Sterzing dankt allen Vereinen, Verbänden und Familien für die Teilnahme an der Aktion „Saubere Stadt Sterzing“. Das Stadtgebiet, die Peripherie und der Eisack wurden von altem und neuerem Müll gesäubert. Dank des Einsatzes von vielen fleißigen Händen kann sich Sterzing für einige Tage als "sauberste Stadt Italiens" rühmen. Mit etwas gutem Willen und Disziplin der Bürgerinnen und Bürger könnte dies über das ganze Jahr andauern. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225795306-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>