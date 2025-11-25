<p>Die Gemeinde Sterzing beteiligt sich am<strong> Freitag, den 28. November 2025 <\/strong>mit einem Infostand in der Neustadt beim Nepomuk Brunnen an der europäischen Aktionswoche gegen die Verschwendung. Südtirol weit entsorgt jeder Bürger jährlich 27,5 Kg Lebensmittel ungenutzt.<\/p><p>Zudem fallen in Südtirol jährlich rund 7.400 Tonnen Textilabfälle an. Etwa 35 % davon finden eine Wiederverwertung durch die Gebrauchtkleidersammlung, der Rest landet im Müll. Die Verschiedenheit der Fasern in der billig produzierten Mode, der sogenannten Fast Fashion, machen eine Wiederverwertung immer schwieriger. Die Gemeinden müssen ab dem nächsten Jahr für die Abnahme der Gebrauchtkleider bezahlen, was unweigerlich eine Erhöhung des Abfalltarifs zur Folge hat.<\/p><p>Deshalb ein Appell an alle Bürgerinnen und Bürger für einen bewussten Einkauf von Lebensmitteln und Bekleidung nach Kriterien des Bedarfs, der Qualität, der Herkunft und der Verwertbarkeit. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225775585-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>