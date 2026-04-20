<p>Der Stadtrat wird in einer der nächsten Sitzungen die folgende Änderung am Gemeindeplan für Raum und Landschaft behandeln:<\/p><p><em>Änderung der Zonenabgrenzung bei der Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung "Sternhütte am Rosskopf", Bp. 401 der K. G. Tschöfs.<\/em><\/p><p>Nach der Genehmigung wird der Beschluss samt Unterlagen auf der Amtstafel der Gemeinde und im Bürgernetz für die Dauer von 30 Tagen veröffentlicht. Während der Veröffentlichung kann jeder in die Unterlagen Einsicht nehmen und bei der Gemeinde Stellungnahmen und Vorschläge zu den eingeführten Änderungen einbringen.<\/p><p>Die Unterlagen liegen im Stadtbauamt\/Raumordnung der Gemeinde, Haus Sternbach, Neustadt 28, zur Einsicht auf.<\/p>