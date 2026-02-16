<p>Die Stadtgemeinde Sterzing erstellt eine Rangliste für motivierte und verantwortungsbewusste Personen, die als Begleiter:innen für den Pedibus Sterzing zur Verfügung stehen. Der Pedibus ist ein umweltfreundliches Projekt, das Kindern den Schulweg zu Fuß in Begleitung von Erwachsenen ermöglicht.<\/p><p>Hinweis: Es handelt sich nicht um eine feste Anstellung, sondern um eine Rangliste, aus der bei Bedarf Begleiter:innen ausgewählt werden. Die Aufnahme in die Rangliste bedeutet keine Garantie für einen Einsatz, sondern dient als Pool für zukünftige Anfragen.<\/p><p><strong>Aufgaben:<\/strong><\/p><p>Begleitung von Schulkindern auf festgelegten Routen<\/p><p>Zuverlässigkeit und pünktliches Erscheinen<\/p><p><strong>Anforderungen:<\/strong><\/p><p>Freude an der Arbeit mit Kindern<\/p><p>Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit<\/p><p>Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme<\/p><p><br><\/p><p><strong>Bezahlung:<\/strong><\/p><p>15 € brutto pro Anwesenheit (nicht pro Stunde)<\/p><p><br><\/p><p>Kontakt: <\/p><p>Stadtpolizei Sterzing<\/p><p><a href="mailto:stadtpolizei@sterzing.eu">stadtpolizei@sterzing.eu<\/a><\/p><p>0472\/723777<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225785759-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>