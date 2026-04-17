<p>Am Freitag, den 17. April 2026, durfte die Stadtgemeinde Sterzing Gäste aus ihrer Partnergemeinde Kitzbühel willkommen heißen. Die Mitglieder des Künstlervereins „Kitzbühel Aktiv“ besuchten im Rahmen eines Wochenendausfluges das Sterzinger Rathaus. Bürgermeister Peter Volgger führte die Gruppe persönlich durch die historischen Räumlichkeiten und gab dabei interessante Einblicke in die Geschichte des Hauses.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225796370-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>