<p>Landtagspräsident Arnold Schuler und das Präsidium des Südtiroler Landtags haben am Montag dieser Woche den Gemeindenverbandspräsident Dominik Oberstaller sowie Bürgermeister aus ganz Südtirol zur Präsentation des Christbaums im Landtagsfoyer empfangen.<\/p><p>Der Baum ist erstmals mit 116 handbemalten Glaskugeln geschmückt, die jeweils das Wappen einer Südtiroler Gemeinde tragen.<\/p><p>Die Glaskugeln wurden von Ester Brunini in den Südtiroler Werkstätten – Artigiani Atesini gefertigt und sind nicht nur ein festlicher Schmuck, sondern stehen für die Vielfalt und Gleichwertigkeit der Gemeinden in Südtirol.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225776311-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>