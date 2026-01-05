<p>Bis zum Freitag, 9. Jänner 2026 können die ausgedienten Christbäume an den ausgewiesenen Sammelstellen im Stadtgebiet abgegeben werden. Sie werden im Laufe des Tages von den Mitarbeitern des Gemeindebauhofes eingesammelt.<\/p><p><strong>Wichtig: <\/strong>Bitte die Christbäume vor dem Abgeben sorgfältig von Schmuck, Lametta, usw. befreien.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225779828-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>