<p>Im Rahmen der PNRR Projekte bietet die Landesverwaltung allen Bürgern den Dienst DigiPoint als generelle Fortbildungsplattform an.<\/p><p>Es wurden landesweit verschiedenen DigiPoints eingerichtet, welche den Bürgern eine Unterstützung in allen digitalen Belangen anbieten können.<\/p><p>Anmeldelink und Kalender für die kostenlose digitale Beratung der Firma ADV Studio:<\/p><p><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform">zum Anmeldeformular<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225761234-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>