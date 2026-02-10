<p>Im Jagdrevier Brenner wurde bei zwei untersuchten, geschossenen Füchsen der Fuchsbandwurm (Echinococcus multilocularis) durch das Tierseuchenlabor nachgewiesen. Dieser Parasit kann durch mit Fuchskot kontaminierte Lebensmittel wie Waldbeeren, Kräuter oder Pilze auch auf den Menschen übergehen.<\/p><p>Wir bitten dringend um Beachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen:<\/p><p>✅ Waldfrüchte, Gemüse und Salat aus dem Garten sowie Fallobst immer gründlich waschen.<\/p><p>✅ Lebensmittel auf über 60°C erhitzen – das gilt als besonders sicher.<\/p><p>✅ Den Kot von Hunden und Katzen, die unbeaufsichtigt streunen, regelmäßig auf Bandwurmeier untersuchen lassen und bei Bedarf entwurmen.<\/p><p>❌ Füchse – weder tot noch lebendig – nicht anfassen!<\/p><p>🧼 Nach Arbeiten im Garten oder auf dem Feld stets gründlich die Hände waschen.<\/p><p>🚫 Füchse nicht durch Futter anlocken und ihnen keinen Zugang zu Abfällen ermöglichen.<\/p><p>Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Bitte informieren Sie auch Ihre Familie und Nachbarn.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1530835&mode=T&width=640&height=480&t=1770720544" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Fuchsbandwurm" title="KI - IA"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225784839-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>