<p>Was braucht es, damit sich Kinder und Jugendliche im Wipptal und Eisacktal entfalten, Neues ausprobieren und ihre Region mitgestalten können? Genau das möchte die Stiftung perspektiven-lernen jetzt von der Bevölkerung wissen. Im Rahmen eines Interreg-Projektes soll – gemeinsam mit Partnern nördlich und südlich des Brenners – ein neuer außerschulischer Lernort entstehen: ein Raum zum Lernen, Ausprobieren und Anpacken, der die bestehende Bildungslandschaft ergänzt.<\/p><p>Bevor geplant wird, wird zugehört: Alle Menschen aus dem Wipptal und Eisacktal, diesseits und jenseits des Brenners, sind eingeladen, an einer Online-Befragung teilzunehmen. Die Teilnahme ist anonym. Die Ergebnisse fließen direkt in Gespräche und Workshops ein, bei denen die Idee des Ortes konkret Gestalt annimmt.<\/p><p>Die Befragung läuft <strong>bis 30. Oktober 2026<\/strong> unter: <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSduGTSvxEqxHnyaCo6GgC15ceH4ayssh60A77_1E5hloCN2BA\/viewform">Link<\/a><\/p><p>Jede Stimme zählt – die von Jugendlichen genauso wie die von Eltern, Berufstätigen, Ehrenamtlichen und Menschen mit langer Lebenserfahrung.<\/p><p><a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSduGTSvxEqxHnyaCo6GgC15ceH4ayssh60A77_1E5hloCN2BA\/viewform"><img src="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1565839&mode=T&width=200&height=200&t=1791203296&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width25" alt="QR-Code"><\/a><\/p><p><em>Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung | Interreg Italien – Österreich im Rahmen des Programms INTERREG Italien-Österreich – Interreg-Rat Wipptal <\/em><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225827319-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>