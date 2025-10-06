<p>Das Projekt entstand in den Marken anlässlich des Welttages der Fibromyalgie (12. Mai 2025), involvierte mehrere italienische Gemeinden und führte zur nationalen Kampagne „1000 violette Bänke. Italien färbt den unsichtbaren Schmerz“ mit dem Ziel, ein Netzwerk symbolischer Orte zur Sensibilisierung der Krankheit zu schaffen.<\/p><p>Auch die Stadtgemeinde Sterzing beteiligt sich am nationalen Projekt „Eine violette Bank“, das von der Vereinigung Fibromyalgie Italien (AFI OdV) unter der Leitung der Präsidentin Antonella Moretto und des wissenschaftlichen Leiters Dr. Maurizio Massetti gefördert wird.<\/p><p>Im Zuge dieser Initiative wurde auch in Sterzing eine violette Bank – die violette Farbe symbolisiert das Syndrom – am Stadtplatz als Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die mit Fibromyalgie leben müssen, aufgestellt. <\/p><p>Die Bank wurde vom Sozialzentrum Fugger gestaltet, so steht dieses Projekt auch für die gute Zusammenarbeit mit dem Sozialzentrum und für die soziale Sensibilität der Stadtgemeinde Sterzing.<\/p><p>Die erste violette Bank in Südtirol wurde am 1. Oktober auf dem Stadtplatz in Sterzing in Anwesenheit des Vizebürgermeisters Fabio Cola, der Stadträtin Chiara Martorelli, die das Projekt betreute, der Leiterin des Sozialzentrums Fugger Natascha Hofer und der Jugendlichen des Zentrums eingeweiht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225767747-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>