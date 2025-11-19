<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass Personen für das Projekt für die Eingliederung von Senioren in gemeinnützige Tätigkeiten für folgende Tätigkeiten gesucht werden:<\/p><ul><li>Pflege der Grünanlagen und Kinderspielplätze<\/li><li>kleinere Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an gemeindeeigenen Anlagen und Gebäuden<\/li><li>Mithilfe in den Küchen<\/li><li>Archivarbeiten<\/li><\/ul><p>Interessierte Bewerber können ein schriftliches Ansuchen<strong> innerhalb Freitag, 05.12.2025 - 12.00 Uhr im Gemeindesekretariat<\/strong> abgeben:<\/p><p>Voraussetzungen:<\/p><ul><li>Wohnsitz in der Stadtgemeinde Sterzing oder im Einzugsgebiet des Sozialsprengels Wipptal;<\/li><li>Alter von über 50 Jahren;<\/li><li>Besitz der bürgerlichen und politischen Rechte;<\/li><li>psychische und körperliche Eignung.<\/li><\/ul><p>Das Projekt beruht auf soziale und Vorsorgemaßnahmen, indem es versucht, die Lebensqualität der Senioren zu steigern, auch um eine Ausgrenzung aufgrund von sozialen oder wirtschaftlichen Problemen zu vermeiden, bei gleichzeitiger Bewahrung der Gesundheit. Zugleich wird die Qualität der verschiedensten Dienstleistungen der Gemeinde verbessert.<\/p><p>Die Aufträge erfolgen mit eigener Beauftragung. Einzelne Beauftragungen können auf mehrere Personen aufgeteilt werden, um die höchstmöglichste Anzahl von Personen in das Projekt einzubinden.<\/p><p>Im Falle einer erheblichen Anzahl von Gesuchen erfolgt die Auswahl aufgrund eines Kolloquiums und entsprechender Rangordnung.<\/p><p>Der den genannten Personen erteilte Auftrag bildet kein Arbeitsverhältnis in Abhängigkeit von der Stadtgemeinde Sterzing, da es sich um gemeinnützige Tätigkeiten zur Eingliederung von Senioren und zum Wohle der örtlichen Gemeinschaft handelt, welche mit einer wirtschaftlichen Vergütung verbunden sind.<\/p><p>Das Ansuchen ist auf stempelfreiem Papier mit Angebe aller vorgeschriebenen Daten einzureichen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225774483-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>