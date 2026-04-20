<p><strong>„Sprecht über Geld!“<\/strong>: Das ist die Botschaft, die die Teilnehmerinnen des Flashmobs am 17. April in Sterzing an die zahlreichen anwesenden Frauen gerichtet haben. Die von der Gemeinde organisierte Initiative sollte auf den Equal Pay Day aufmerksam machen und auf die weiterhin bestehende Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hinweisen.<\/p><p>Zu diesem Anlass hat die Gemeinde Sterzing vor dem Rathaus einen Informationsstand eingerichtet, an dem Materialien zum Thema Lohngleichheit verteilt wurden. An der Initiative nahmen auch die Gemeindereferentinnen sowie einige Gemeinderätinnen teil – ein Zeichen für das Engagement der Gemeindeverwaltung, das Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu stärken.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225796488-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>