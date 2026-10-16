<p>Die Stadtgemeinde Sterzing hat im April 2026 die<strong> Firma Zimmerei Gruber GmbH<\/strong> aus Elzenbaum\/Freienfeld mit der Erneuerung der baufälligen Schindeldeckung des Bildstocks in der St.-Margarethen-Straße beauftragt. Die Arbeiten wurden im Juli 2026 ordnungsgemäß ausgeführt und abgeschlossen.<\/p><p>Die Maßnahme dient der Sicherung und Erhaltung des kulturhistorisch bedeutsamen Kleindenkmals. Durch die Erneuerung der Schindeldeckung konnte die bauliche Substanz geschützt und die langfristige Erhaltung des Bildstocks gewährleistet werden.<\/p><p>Finanziert wurde das Vorhaben größtenteils<strong> mit Unterstützung des Landesdenkmalamtes der Autonomen Provinz Bozen<\/strong>. Die Stadtgemeinde Sterzing bedankt sich für die gewährte Förderung, die einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung dieses denkmalgeschützten Kulturgutes geleistet hat.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225829978-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>