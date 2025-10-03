<p>Für den Verkauf auf einem Flohmarkt in Südtirol gelten neue Regeln. Dabei dürfen nur Hobby-Verkäufer Waren verkaufen – also Menschen, die gelegentlich gebrauchte oder selbstgemachte Dinge anbieten. Diese Verkäufer brauchen einen speziellen Ausweis, den sie von ihrer Gemeinde bekommen. Es darf höchstens 18-mal pro Jahr verkauft werden, und eine zentrale Datenbank hilft dabei, diese Zahl zu kontrollieren.<\/p><p>Der <a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225767408-2421&sprache=1">Antrag auf Ausstellung des Erkennungsausweises<\/a> muss im<strong> Lizenzamt<\/strong> der Stadtgemeinde Sterzing, Neustadt 21, 1. Stock, abgegeben werden. <\/p><p>Dabei sind 2 Stempelmarken zu je 16,00 Euro, sowie ein Passfoto beizulegen.<\/p>