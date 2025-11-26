<p>Die Gemeinde Sterzing zählt zu den insgesamt 30 Unternehmen und Einrichtungen in Südtirol, die kürzlich in Bozen im Rahmen der jährlichen Zertifikatsverleihung des Landes und der Handelskammer Bozen für ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ausgezeichnet wurde. <\/p><p>Erstmals erhielt die Gemeinde Sterzing im Jahr 2018 die Auszeichnung. Nun hat die Gemeinde Sterzing erfolgreich auch die dritte Re-audit-Stufe Konsolidierung durchlaufen. Im Rahmen der Re-Auditierung wurden der Durchdringungsgrad der bereits umgesetzten vorhandenen familiengerechten Maßnahmen in den Blick genommen und in jenen Bereichen, in denen es Handlungsbedarf gab, weitere konkrete Lösungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit der Beschäftigten erarbeitet, die in einer Zielvereinbarung verbindlich festgehalten sind. Diese gilt es nun während der dreijährigen Zertifikatslaufzeit bedarfsgerecht zu realisieren.<\/p><p>Nun zählt die Gemeinde Sterzing zu den insgesamt 119 Unternehmen und Organisationen in Südtirol, die mit dem „audit familieundberuf“ ausgezeichnet wurden - eine Auszeichnung, die unsere Familienfreundlichkeit und unsere Unterstützung für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbarer macht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225775580-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>