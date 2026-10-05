<p>Die Agentur für Bevölkerungsschutz, Funktionsbereich Wildbachverbauung, hat mitgeteilt, dass voraussichtlich der Beginn der Arbeiten zum „Projekt Hochwasserschutz Eisackuferverbauung zwischen Brücke SS12 Nordeinfahrt Sterzing und Brücke SS12 Hofer“ mit November 2026 geplant ist.<\/p><p>Für alle interessierten und beteiligten Bürgerinnen und Bürger findet am <strong>Donnerstag, den 22. Oktober 2026 um 20.00 Uhr im Vigil-Raber-Saal in Sterzing<\/strong> eine Informationsveranstaltung durch die Agentur für Bevölkerungsschutz, Funktionsbereich Wildbachverbauung statt. Dabei werden die aktuellen Planungen und Maßnahmen vorgestellt.<\/p>