<p><img src="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541210&mode=T&width=640&height=480&t=1777281483&crop=0_0_0_0" class="width66 fr-dib" alt="Kuchenoma Kuchenopa"><\/p><p><br><\/p>Das Interreg-Projekt „Kuchenoma & Kuchenopa“ fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch ein einfaches und universelles Thema: die Küche als Ort der Begegnung, des Austauschs und der gemeinsamen Erinnerung zwischen Generationen und verschiedenen Kulturen.<p><\/p><p>Die Initiative umfasst Partner aus mehreren Alpenregionen und ist Teil der europäischen Interreg-Programme, die der Zusammenarbeit zwischen benachbarten Regionen gewidmet sind. Im Mittelpunkt des Projekts stehen vor allem ältere Menschen, die nicht nur als Teilnehmende an sozialen Aktivitäten gesehen werden, sondern als Träger von Wissen, kulinarischen Traditionen und Lebenserfahrungen geschätzt werden.<\/p><p>Durch Kochworkshops, intergenerationelle Begegnungen und pädagogische Aktivitäten fördert „Kuchenoma & Kuchenopa“ den Dialog zwischen Jung und Alt. Traditionelle Rezepte werden so zu einem Instrument, um kulturelle Identität weiterzugeben, soziale Bindungen zu stärken und sprachliche sowie kulturelle Barrieren zu überwinden.<\/p><p>Das Projekt hat auch eine starke soziale Dimension: Es zielt darauf ab, der Isolation älterer Menschen entgegenzuwirken, indem es Inklusion, aktive Teilhabe und Wohlbefinden in der Gemeinschaft fördert. Gleichzeitig trägt es zur Aufwertung des lokalen gastronomischen Erbes bei und bewahrt Traditionen, die sonst verloren, gehen könnten.<\/p><p>Das Projekt wird vom Elki Wipptal Zentrum Fulpmes und von der Gemeinde Sterzing begleitet, die seine Umsetzung vor Ort unterstützen.<\/p><p>Die erste Veranstaltung in Sterzing findet am <strong>15. Mai ab 14:00 Uhr in der Grundschule Rampold <\/strong>statt. Interessierte können sich per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:kuchenoma@gmail.com">kuchenoma@gmail.com<\/a> anmelden.<\/p><p>„Kuchenoma & Kuchenopa“ ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Interreg-Projekte soziale Aspekte, Kultur und europäische Zusammenarbeit miteinander verbinden können – und die Küche zu einer Brücke zwischen Generationen und Regionen machen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225797698-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>