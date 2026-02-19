<p>Jeden Freitag ab 11.30 Uhr wird im Restaurant Sternbach ein Mittagstisch für Senioren angeboten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.<\/p><h3>Kosten:<\/h3><ul><li>Für Seniorinnen und Senioren der Gemeinden<strong> Sterzing und Ratschings<\/strong> - <strong>8,00 Euro<\/strong><\/li><li>Für Seniorinnen und Senioren, welche nicht in diesen Gemeinden ansässig sind, sowie für Begleitpersonen - <strong>14,00 Euro<\/strong><\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225786313-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>