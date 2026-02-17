<p>Zeit der Abwesenheit: 18.02. bis 23.02.2026<\/p><p>Vertretung durch:<\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225047156-2421" title="Hartung F. Robert"><\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225047156-2421&sprache=1">Dr. Robert Hartung <\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225140258-2421&sprache=1">Dr. Barbara Faltner<\/a> (Vertretung nur am 23.02.2026)<\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=225217970-2421&sprache=1"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.sterzing.eu\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224997137&detailonr=225785984-2421">zum Artikel der Gemeinde<\/a>